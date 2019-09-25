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В администрации США пытались не допустить общения Трампа с Зеленским

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Резонансному телефонному звонку президента США Дональда Трампа президенту Украины Владимиру Зеленскому 25 июля предшествовали несколько месяцев противостояния внутри вашингтонской администрации. Об этом сообщила в среду газета The Washington Post со ссылкой на представителей нынешней и прежней власти в США.

По их утверждениям, по мере роста обеспокоенности ряд высокопоставленных официальных лиц закулисно пытались не допустить телефонной беседы или личной встречи Трампа с Зеленским. У них были опасения, что президент США мог бы использовать эти контакты для того, чтобы убедить Киев предоставить информацию, которая могла бы нанести вред Джо Байдену - потенциальному конкуренту Трампа в предвыборной гонке на пост президента США 2020 года и его сыну.

Газета напоминает, что ранее в этом году из Киева был неожиданно отозван посол США, было приостановлено выделение Украине сотен миллионов долларов помощи по линии министерства обороны и госдепартамента США.

Накануне Трамп заявил, что одобрил публикацию неотредактированной полной версии его июльского телефонного разговора с Зеленским. Он назвал ситуацию вокруг его разговора с Зеленским продолжением "охоты на ведьм", проводимой американскими демократами.

Ряд американских СМИ ранее сообщил, что Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына Джо Байдена, а также, что президент США "около восьми раз призывал его работать" с адвокатом Руди Джулиани по вопросу расследования против Хантера Байдена.

Джо Байден, реагируя на сообщения о разговоре Трампа и Зеленского, призвал американского президента опубликовать стенограмму его разговора с украинским лидером.

США Дональд Трамп Владимир Зеленский

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