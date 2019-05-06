В новом парламенте Эстонии разошлись в вопросе ратификации договора о границах с РФ

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - У эстонских законодателей отсутствует единая точка зрения по ратификации договора о сухопутной и морской границе с Россией, заявили в эфире радио Vikerraadio парламентарии.

Как сообщил депутат эстонского парламента Руубен Каалеп, в ходе прошедших в апреле переговоров о создании правящей коалиции и о коалиционном договоре было принято решение не передавать пограничный договора на ратификацию в парламент.

"Ратификации не будет. В принципе, я бы сказал, что мы победили", - сказал Каалеп", представляющий Консервативную народную партию, выступающую против ратификации договора.

В то же время председатель комиссии по иностранным делам, представляющий ведущую правящую партию Центра, Энн Ээсмаа сказал, что такого соглашения не было.

Когда ведущий радиопередачу переспросил, достигла ли коалиция принципиального соглашения, что договор о государственной границе даже не передадут на ратификацию в парламент, Kаалеп ответил: "Да, так можно сказать".

Ээсмаа отметил, что он "не заметил такого прямого соглашения". Он считает, что нужно подождать, когда новый глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу займется своей работой.

По его мнению, состоявшаяся 18 апреля встреча президентов Эстонии Керсти Кальюлайд и России Владимира Путина "могла внести в этот вопрос определенную ясность или какие-нибудь перспективы".

Ээсмаа отметил, что законопроект о ратификации пограничного договора должно инициировать правительство, затем он должен перейти на обсуждение в парламентскую комиссию по иностранным делам и только после этого на обсуждение всем составом парламента.

"Мы обсудим его и, как показывает и сегодняшняя дискуссия, мнений много", - сказал председатель комиссии.

Нынешняя коалиция была сформирована после состоявшихся 3 марта парламентских выборов. В нее входят Консервативная народная партия, партия "Отечество" и партия Центра. При этом две первые политические организации скептически относятся к возможности ратификации пограндоговора.

18 мая 2005 года в Москве министры иностранных дел Эстонии Урмас Паэт и России Сергей Лавров подписали договоры о сухопутной и морской границе, которые вкратце называются "пограничным договором".

Однако парламент Эстонии включил в закон о ратификации преамбулу о действенности Тартуского мирного договора с РСФСР от 2 февраля 1920 года. По этому договору РСФСР стала первым государством, признавшим независимость Эстонии, по нему проходила и довоенная граница.

В настоящее время российская сторона рассматривает договор 1920 года как не имеющий юридической силы исторический документ и потому сочла, что признание договора может позволить Эстонии в будущем предъявлять России территориальные требования. Она отозвала подписи под пограничными договорами.

18 февраля 2015 года Паэт и Лавров во второй раз подписали договоры, в которые были внесены два изменения: стороны не имеют территориальных притязаний друг к другу и договоры касаются только решения пограничных вопросов.

Первое чтение обновленного закона о ратификации пограничных договоров прошло в парламенте Эстонии в 2016 году, после чего дальнейшая работа была приостановлена в ожидании аналогичных действий со стороны РФ.

Однако в связи с тем, что в Эстонии к власти пришел новый состав парламента, вся процедура ратификации должна начаться заново.