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Новый парламент Эстонии решил не ратифицировать пограничный договор с Россией

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - В Эстонии правящие партии при подготовке коалиционного договора не включили в него положения о ратификации пограничного договора с Россией.

"Этот правящий союз не заключил соглашения о внесении пограничного договора в парламент. Я обязательно проанализирую эту тему и при необходимости представлю правительству свои предложения, касающиеся возможных последствий, как адресовать этот вопрос в будущем. Но соглашения по этой теме мы не заключили", - сказал министр иностранных дел Урмас Рейнсалу Эстонскому телевидению.

Так глава МИД прокомментировал заявление депутата парламента Руубена Каалепа о том, что на переговорах о создании коалиции достигнуто согласие не направлять пограничный договор на ратификацию в парламент.

"И, как я сказал, Россия на протяжении последнего года увязывала проблему пограничного договора с рядом прочих политических вопросов", - подчеркнул министр.

Нынешняя коалиция была сформирована после состоявшихся 3 марта парламентских выборов. В нее входят Консервативная народная партия, партия "Отечество" и партия Центра. При этом две первые политические организации скептически относятся к возможности ратификации пограндоговора.

История договора

18 мая 2005 года в Москве министры иностранных дел Эстонии Урмас Паэт и России Сергей Лавров подписали договоры о сухопутной и морской границе, которые вкратце называются "пограничным договором".

Однако парламент Эстонии включил в закон о ратификации преамбулу о действенности Тартуского мирного договора с РСФСР от 2 февраля 1920 года. По этому договору РСФСР стала первым государством, признавшим независимость Эстонии, по нему проходила и довоенная граница. В настоящее время российская сторона рассматривает договор 1920 года как не имеющий юридической силы исторический документ и потому сочла, что признание договора может позволить Эстонии в будущем предъявлять России территориальные требования. Поэтому Москва отозвала подписи под пограничными договорами.

18 февраля 2015 года Паэт и Лавров во второй раз подписали договоры, в которые были внесены два изменения: стороны не имеют территориальных притязаний друг к другу и договоры касаются только решения пограничных вопросов.

Первое чтение обновленного закона о ратификации пограничных договоров прошло в парламенте Эстонии в 2016 году, после чего дальнейшее делопроизводство было приостановлено в ожидании аналогичных действий с Российской стороны.

Однако в связи с тем, что в марте в Эстонии к власти пришел новый состав парламента, вся процедура ратификации должна начаться заново.

В январе 2018 года посольство РФ в Эстонии сообщило, что "министр иностранных дел России Сергей Лавров вновь четко определил главное условие для этого шага - нормальная неконфронтационная атмосфера в двусторонних отношениях". "Россия свое обязательство сдержала. Со стороны эстонского правительства русофобская риторика продолжает зашкаливать. В такой ситуации о продвижении ратификации пограничных договоров говорить не приходится," - говорилось в заявлении.

Эстония Россия

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