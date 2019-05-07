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Осужденному в США летчику Ярошенко сделали операцию на желудке

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Приговоренный в США к 20 годам тюрьмы российский летчик Константин Ярошенко стал чувствовать себя немного лучше после проведенной операции. Об этом сообщила "Интерфаксу" его супруга Виктория Ярошенко.

"Ему обследовали желудок после многочисленных жалоб и нашли там несколько опухолей. Нам сообщили, что их удалили сразу после обследования. Сказали, что это были доброкачественные опухоли. Чуть лучше себя чувствует. Но кушает также, с желудком особо ничего не изменилось", - рассказала Ярошенко.

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По ее словам, проблема с зубами у мужа не решается. "С зубами как были проблемы, так и остались, в этом плане помощь не оказывалась и не оказывается", - отметила собеседница агентства.

Она также сообщила, что пока нет ответа на поданное в апреле обращение Минюста РФ о передаче Ярошенко в Россию для отбывания оставшейся части наказания.

"По обращению пока ничего не знаем - ответа не было. Он также от себя направлял в суд запрос о возможном сокращении срока заключения с 20 лет до 15, но ему отказали", - сказала Ярошенко.

Два года назад, в апреле 2017 года, власти США отказались передать летчика в РФ.

Ярошенко был арестован 28 мая 2010 года в Либерии по обвинению в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина, а затем депортирован в США. 7 сентября 2011 года американский суд приговорил россиянина к 20 годам тюрьмы.

В течение нескольких лет Ярошенко находился в тюрьме "Форт-Дикс" штата Нью-Джерси, откуда его в середине июня 2018 года перевели якобы из-за стычки с другим арестантом. Сейчас он отбывает срок в пенитенциарном учреждении "Данбери" в штате Коннектикут.

США Константин Ярошенко

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