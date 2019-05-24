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Москалькова попросила генпрокурора США передать Константина Ярошенко России

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к генпрокурору США Уильяму Барру с просьбой о передаче в Россию летчика Константина Ярошенко.

"Исходя из исключительно гуманитарной миссии обращаюсь к вам с просьбой проявить добрую волю и принять положительное решение о передаче Ярошенко на родину, учитывая значительный срок, проведенный им в заключении и прогрессирующее ухудшение его здоровья - в апреле текущего года во время обследования желудка врачи удалили ему ряд доброкачественных опухолей", - говорится в обращении Москальковой к Барру, распространенном ее пресс-службой в пятницу.

Она заверила Барра в том, что его "гуманное решение будет по достоинству оценено не только осужденным российским гражданином, но и российским народом".

В апреле 2018 года президент США Дональд Трамп отказался помиловать россиянина.

Ярошенко был арестован 28 мая 2010 года в Либерии по обвинению в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина, а затем депортирован в США. 7 сентября 2011 года американский суд приговорил россиянина к 20 годам тюрьмы.

В течение нескольких лет Ярошенко находился в тюрьме "Форт-Дикс" штата Нью-Джерси, откуда его в середине июня 2018 года перевели якобы из-за стычки с другим арестантом. Сейчас он отбывает срок в пенитенциарном учреждении "Данбери" в штате Коннектикут.

США Татьяна Москалькова Константин Ярошенко

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