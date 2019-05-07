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В Берлине привели в порядок оскверненную скульптуру "Скорбящая мать"

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Монумент "Скорбящая мать" на советском мемориале в берлинском Трептов-парке восстановили после акта вандализма, сообщило посольство РФ в Германии.

"Подвергшийся осквернению вандалами 4 мая монумент "Скорбящая мать" на советском мемориале в Трептов-парке был очищен от машинного масла. Состояние памятника оценивается как удовлетворительное", - говорится в сообщении, опубликованном во вторник на странице посольства в Фейсбук.

В дипмиссии отметили, что "в МИД ФРГ направлена нота с просьбой разработать систему мер по предотвращению подобных инцидентов в будущем".

В то же время посольство выразило признательность "за оперативное и деятельное участие в восстановлении скульптуры" коммунальным службам Берлина.

На днях в полицию Берлина поступило заявление о том, что неизвестные облили скульптуру черным маслом, которое нарушило структуру камня.

На территории района Трептов-Кёпеник расположен парк с памятником Воину-освободителю. Скульптура "Скорбящая мать" является частью комплекса мемориала.

Берлин

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