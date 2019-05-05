Скульптуру "Родина-мать" в Берлине облили черным маслом

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - В полицию Берлина поступило заявление о том, что неизвестные облили черным маслом скульптуру "Родина-мать" на востоке города, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье представитель пресс-службы ведомства.

"Инцидент произошел 4 мая в 16:00 (17:00 по Москве - ИФ), скульптуру облили черным маслом. В полицию было подано заявление, им занимается полицейский участок номер шесть", - сказал собеседник агентства.

Это участок, в подчинение которого входят городские районы Марцан, Лихтенберг и Трептов-Кёпеник - на территории последнего расположен парк с памятником Воину-освободителю. Скульптура "Родина-мать" является частью комплекса мемориала.

Ранее о ЧП сообщило посольство России в Германии.