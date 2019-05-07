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Власти ЕС возмутило сравнение председателя Евросовета с Гитлером и Сталиным

Власти ЕС возмутило сравнение председателя Евросовета с Гитлером и Сталиным
Председатель Евросовета Дональд Туск
Фото: АР/ТАСС

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер возмутился из-за того, что польский телеканал провел параллель между председателем Евросовета Дональдом Туском и Иосифом Сталиным, а также Адольфом Гитлером, сообщает во вторник агентство Associated Press.

Такое сравнение он назвал совершенно неприемлемым и омерзительным.

Ранее польское национальное телевидение показало видеоряд, в котором за изображением Туска следовали видеозаписи с "разделившими" Польшу Сталиным и Гитлером. Таким образом польское телевидение, по всей видимости, пыталось показать, что Туск больше способствует интересам Германии, а не Польши, где он был премьер-министром с 2007 по 2014 годы.

Видеоряд с Сталиным и Гитлером, по данным СМИ, стал реакцией на недавнее выступление Туска в Варшаве, в котором он раскритиковал правящую партию, обвинив ее в нарушении конституции страны.

В настоящее время большинство в парламенте Польши принадлежит консервативной партии "Право и справедливость", которая, по утверждению европейских СМИ, в значительной мере контролирует национальное телевидение в стране.

Осенью 2019 года в Польше пройдут выборы в парламент, а в 2020 году - выборы президента. Срок Туска на посту председателя Евросовета истекает в ноябре, эксперты ожидают, что после этого он может вернуться в польскую политику.

Дональд Туск Польша

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