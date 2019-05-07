В Германии обиделись на Помпео из-за внезапной отмены визита в Берлин

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Немецкие политики обиделись на госсекретаря США Майка Помпео из-за внезапной отмены запланированного на вторник визита в Германию.

"Если он продолжит свой европейский визит в Гренландии, то это будет означать, что американцам Гренландия важнее Германии", - заявил представитель "Свободной демократической партии" и бывший зампредседателя Европарламента Александр Ламбсдорф в интервью радиостанции SWR. По словам политика, такая внезапная отмена визита "в высшей степени необычна".

Данные о том, что Помпео отменил визит, появились во вторник, в день визита. Пресс-служба министерства иностранных дел ФРГ распространила пресс-релиз, в котором была одна строчка - "мероприятие отменяется". В посольстве США "Интерфаксу" сообщили, что визит был перенесен "из-за неотложных дел".

В Берлине у Помпео были запланированы встречи с канцлером Ангелой Меркель и главой МИД Германии Хайко Маасом.

"Отмена встречи с Меркель имеет особый вес: с точки зрения протокола глава МИД США находится с ней на разном уровне. Так что это особый жест в ситуации, когда канцлер готова принять министра иностранных дел", - пишет газета Rheinische Post.

В свою очередь председатель международного комитета бундестага Норберт Рёттген считает, что решение госсекретаря США вписывается в нынешнюю канву отношений Германии и Соединенных Штатов.

"Даже если у отказа были непреодолимые причины, он, к сожалению, соответствует нынешнему климату в отношениях между обоими правительствами", - сказал Рёттген в интервью изданиям General-Anzeiger и Rheinische Post. Издания уточняют - список пунктов, на которые в Берлине и Вашингтоне смотрят по-разному, с начала работы президента Дональда Трампа растет: правительство США обвиняет своего европейского партнера по НАТО в скупости (Германия, по мнению США, выделяет слишком мало денег на оборону), критикует проект газопровода Nord Stream 2 и угрожает ввести торговые пошлины.

Тем временем до сих пор не ясно, куда госсекретарь США летит вместо Берлина - журналистов из американского пула, которые летят вместе с Помпео, о новом пункте назначения не проинформировали. По данным Rheinische Post, Помпео может направляться на Ближний Восток.

До сих пор Помпео Берлин не посещал.