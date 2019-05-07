Помпео не уверен, что успеет решить основные внешнеполитические задачи администрации США

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Майк Помпео считает, что перед нынешней американской администрацией стоит целый ряд важных внешнеполитических задач, но не уверен, что успеет решить их все.

"Их (задач - ИФ) целая гроздь, я не уверен, что у нас есть время на весь список", - сказал он в интервью финской газете Helsingin Sanomat.

Помпео, перечисляя первоочередные задачи администрации Дональда Трампа, сказал, что США "продолжают надеяться, что удастся осуществить полностью проверяемую денуклеаризацию Северной Кореи".

По словам дипломата, Вашингтон стремятся к тому, чтобы "решить вопрос с ситуацией в Венесуэле".

"Мы убеждены, что в результате нашей политики в отношении Исламской Республики Иран мы укрепили стабильность на Ближнем Востоке", - заявил госсекретарь.