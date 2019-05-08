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Немецкие депутаты Европарламента от АдГ поставят вопрос об отмене антироссийских санкций

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Депутат от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), член комитета по международным делам бундестага Вальдемар Гердт заявил, что в случае победы АдГ и ее союзников из других стран на майских выборах в Европарламент (ЕП), они поднимут вопрос об отмене санкций против России.

"Антироссийские санкции - деструктивная мера, и это прописано в нашей партийной программе. Политики иногда говорят, что это дипломатический метод, но на самом деле речь идет о провале дипломатии. Санкции не принесли никому ничего позитивного. Ни украинскому, ни российскому, ни немецкому народам. С момента введения санкций Германия потеряла более 100 млрд евро и более 600 тыс. рабочих мест оказались под угрозой", - сказал Гердт в интервью, опубликованном в среду в газете "Известия".

Отвечая на вопрос издания, насколько важны для будущего Европы очередные выборы в Европарламент, депутат отметил, что "это судьбоносный момент для европейской цивилизации в целом".

"Наша задача - вернуть ЕС к его истокам, реформировать его в свободное содружество суверенных государств", - подчеркнул Гердт в беседе с "Известиями".

Европарламент Германия Россия АдГ

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