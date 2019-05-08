Один человек погиб при стрельбе в школе в пригороде Денвера

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Двое учащихся открыли стрельбу в школе Хайлэндс Рэнч неподалеку от Денвера, один человек погиб, сообщает в среду телеканал NBC News.

Согласно сообщению, погибшему было 18 лет. Еще восемь человек получили ранения, несколько из них находятся в критическом состоянии. Троих пострадавших уже выпустили из больницы.

По данным канала CBS News, сигнал о нападении поступил в полицию во вторник в 13:50 по местному времени (23:50 по московскому времени).

Стрелявшие школьники взяты под стражу. Предварительно установлено, что у них был пистолет. По данным полиции, один из нападавших - 18-летний Девон Эриксон. Его фотографии не публикуются в интересах следствия.

В школе Хайлэндс Рэнч учатся 1 850 человек. CBS News отмечает, что это место находится примерно в 13 километрах от школы Колумбайн, два ученика которой 20 апреля 1999 года устроили стрельбу и взрывы, в результате которых погибли 13 человек и 23 получили ранения. Сами нападавшие застрелились.