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В стрельбе у ночного клуба в Пенсильвании пострадали десять человек

Полиция ищет стрелявшего и пытается выяснить его мотивы

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - В Пенсильвании десять человек были ранены в результате стрельбы рядом с ночным клубом Deja Vu в Аллентауне. Об этом сообщает АР со ссылкой на неназванных представителей властей.

Стрельба началась на улице рядом с клубом около 2 часов утра 20 июня. Большинство пострадавших вышли из клуба или стояли неподалеку на тротуаре.
Мотивы стрелявшего неясны. Пострадавших доставили в больницы, их жизни ничто не угрожает, заявил региональному изданию The Morning Call представитель городской полиции.

Издание отметило, что в этом клубе и раньше происходили инциденты с применением насилия.

Свидетельница, которая живет рядом с клубом, рассказала на условиях на анонимности, что ее разбудила стрельба. В окно она видела, как люди разбегались из клуба, прятались за машинами, некоторые тащили товарищей, кто-то кричал: "И тут эта сука начала стрелять". Другая свидетельница также из дома слышала, как после стрельбы от клуба на всей скорости отъезжала машина.

Пенсильвания США стрельба

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