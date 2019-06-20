В стрельбе у ночного клуба в Пенсильвании пострадали десять человек

Полиция ищет стрелявшего и пытается выяснить его мотивы

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - В Пенсильвании десять человек были ранены в результате стрельбы рядом с ночным клубом Deja Vu в Аллентауне. Об этом сообщает АР со ссылкой на неназванных представителей властей.

Стрельба началась на улице рядом с клубом около 2 часов утра 20 июня. Большинство пострадавших вышли из клуба или стояли неподалеку на тротуаре.

Мотивы стрелявшего неясны. Пострадавших доставили в больницы, их жизни ничто не угрожает, заявил региональному изданию The Morning Call представитель городской полиции.

10 people were shot outside the Deja Vu nightclub in Allentown, Pennsylvania, early Thursday morning, police say. https://t.co/8YW45iUcvv - @mcall — Breaking News (@BreakingNews) June 20, 2019

Издание отметило, что в этом клубе и раньше происходили инциденты с применением насилия.

Свидетельница, которая живет рядом с клубом, рассказала на условиях на анонимности, что ее разбудила стрельба. В окно она видела, как люди разбегались из клуба, прятались за машинами, некоторые тащили товарищей, кто-то кричал: "И тут эта сука начала стрелять". Другая свидетельница также из дома слышала, как после стрельбы от клуба на всей скорости отъезжала машина.