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Жительницу ЛНР приговорили к 12 годам колонии за госизмену

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Военный суд самопровозглашенной Луганской народной республики приговорил жительницу ЛНР к 12 годам заключения за государственную измену, сообщили в среду в пресс-службе генпрокуратуры ЛНР.

Там пояснили, что осужденная выдала представителям иностранной разведывательной организации сведения, составляющие государственную тайну. О каком иностранном государстве идет речь, не уточнется.

Суд отказал защите, подавшей апелляцию с просьбой о смягчении приговора. В настоящий момент женщина отправлена в исправительную колонию для отбывания наказания.

ЛНР

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