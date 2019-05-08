Жительницу ЛНР приговорили к 12 годам колонии за госизмену

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Военный суд самопровозглашенной Луганской народной республики приговорил жительницу ЛНР к 12 годам заключения за государственную измену, сообщили в среду в пресс-службе генпрокуратуры ЛНР.

Там пояснили, что осужденная выдала представителям иностранной разведывательной организации сведения, составляющие государственную тайну. О каком иностранном государстве идет речь, не уточнется.

Суд отказал защите, подавшей апелляцию с просьбой о смягчении приговора. В настоящий момент женщина отправлена в исправительную колонию для отбывания наказания.