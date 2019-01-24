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В Киеве приговорили Януковича к 13 годам лишения свободы за госизмену

Вместе с тем суд оправдал экс-президента Украины по обвинению в посягательстве на территориальную целостность страны

В Киеве приговорили Януковича к 13 годам лишения свободы за госизмену
Бывший президент Украины Виктор Янукович
Фото: ТАСС, Валерий Матыцин

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Оболонский районный суда Киева приговорил экс-президента Украины Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы за государственную измену и пособничество в ведении "агрессивной войны против Украины со стороны России".

Данное решение было оглашено коллегией судей Оболонского суда во главе с Владиславом Девятко в четверг.

"Януковича Виктора Федоровича признать виновным в совершении преступлений по статьям части 1 статьи 111, части 5 статьи 27, части 2 статьи 437 Уголовного кодекса Украины и назначить наказание по части 1 статьи 111 в виде 13 лет лишения свободы, по части 5 статьи 27 и части 2 статьи 437 в виде 12 лет лишения свободы. А на основании статьи 70 УК Украины по совокупности преступлений и поглощении более сурового наказания менее суровым назначить наказание в виде 13 лет лишения свободы", - сказал председательствующий судья на заседании.

Умысел сепаратизма не доказан

Вместе с тем суд оправдал Януковича по обвинению в посягательстве на территориальную целостность Украины, приведшем к гибели людей и другим тяжким последствиям. Это решение содержится в оглашенном приговоре.

"Признать невиновным в предъявленном обвинении оправдать по части 5 статьи 27 и части 3 статьи 110 Уголовного кодекса Украины в связи с отсутствием доказательств, что в деяниях обвиняемого есть состав уголовного правонарушения", - озвучил судья Владислав Девятко.

"Сторона обвинения, вы надлежащими и допустимыми доказательствами доказали, что Янукович способствовал Российской Федерации в совершении преступления против мира - ведения агрессивной войны. За указанные преступления суд назначил обвиняемому наказание, о котором вы только что услышали", - сказал судья после оглашения приговора, разъясняя его участникам процесса.

В то же время Девятко отметил, что сторона обвинения не предоставила суду убедительных доказательств, что Янукович действовал также с "так называемой целью сепаратизма", то есть что в его действиях есть и состав преступления по статье 110 Уголовного кодекса Украины. "С учетом изложенных в приговоре обстоятельств суд оправдал Януковича по статье 110 Уголовного кодекса Украины", - пояснил он.

Защита обжалует приговор

Защита Януковича намерена подать апелляцию на приговор своему подзащитному. "Безусловно, мы, сторона защиты, будем обращаться с апелляционной жалобой по приговору, который озвучен не в пользу нашего клиента. И мы надеемся, что мы сможем добиться истины в деле", - сказал адвокат экс-президента Александр Горошинский журналистам в четверг по окончании заседания суда.

Он также утверждает, что судебное разбирательство по делу о государственной измене его подзащитного происходило под давлением.

"Хотим отметить, что данный суд изначально действовал в условиях давления со стороны государства", - сказал он Горошинский.

Адвокат отметил, что "свидетелями обвинения являлись нынешние руководители государства, они же фактически являются руководителями данного суда".

Осужден заочно

Уголовное производство в отношении Януковича рассматривалось по специальной (заочной) процедуре в связи с тем, что обвиняемый находится на территории Российской Федерации.

Согласно решению суда, срок отбывания наказания Януковича будут считать "со времени его задержания".

Кроме того, суд постановил взыскать с Януковича почти 98,6 тыс. грн как процессуальные расходы за проведение судебных экспертиз.

"Меру обеспечения уголовного производства - аресты на имущество, наложенные в рамках данного уголовного производства - оставить без изменений", - постановил суд.

Сторона обвинения просила суд вынести приговор в виде 15 лет лишения свободы.

В ноябре 2016 года экс-президенту Украины вручено подозрение по двум статьям - статьям 110, 111 УК Украины.

Оболонский райсуд Киева начал рассматривать дело Януковича в мае 2017 года.

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Теги: Украина, Виктор Янукович

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