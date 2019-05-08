Поиск

В День памяти и примирения Зеленский встретился с советским ветераном и связной УПА

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский в День памяти и примирения, отмечаемый на Украине 8 мая, встретился с советским ветераном и связной Украинской повстанческой армии (УПА).

Зеленский опубликовал в своем фейсбуке фотографию, на которой 100-летний капитан первого ранга морской пехоты ВМФ СССР Иван Залужный (потерявший единственного внука во время войны в Донбассе) пожимает руку Прасковье Зеленчук-Потяк, которая в 13 лет стала связной в УПА, передавала повстанцам информацию и провиант.

"Сегодня, в день памяти и примирения, мы чтим и преклоняемся перед всеми, кто боролся против нацизма и погиб за Украину в годы Великой Отечественной войны. Перед каждым, кто отдал свою жизнь ради мира. Мира, в котором сегодня так нуждается Украина. Мира, залогом которого станет единство всех украинцев. Для того чтобы в будущем нас объединяли только победы", - написал Зеленский.

Украинская повстанческая армия, фактически созданная в 1943 году, ставила своей целью подготовку восстания и создание независимого украинского государства. В годы войны УПА оказывала сопротивление как немцам, так и советским партизанам и Красной армии.

Владимир Зеленский Украина

Новости по теме

Новости

В конгрессе США представили законопроект о продлении СНВ-3

Трамп ввел санкции против производства металлов в Иране

Что произошло за день: среда, 8 мая

"Рашагейт"

Трамп отказал Конгрессу в доступе к полной версии доклада Мюллера

Принц Гарри и Меган Маркл назвали имя своего первенца

В аэропорту Мьянмы потерпел крушение пассажирский самолет

В Стокгольме сообщили о высылке из РФ двух шведских дипломатов

В Стокгольме сообщили о высылке из РФ двух шведских дипломатов

Disney анонсировала премьеры новых "Звездных войн" и "Аватара"

Получившие паспорта РФ жители Донбасса лишатся украинских пенсий

Получившие паспорта РФ жители Донбасса лишатся украинских пенсий

Путин поздравил украинцев с Днем Победы

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');