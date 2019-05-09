Украинская полиция составила 13 протоколов за георгиевские ленты в День Победы

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Министерство внутренних дел Украины сообщило об открытии пяти уголовных дел в связи с правонарушениями, совершенными в стране 9 мая в День Победы, также было составлено 13 административных протоколов за использование запрещенной символики.

Такие данные приводятся в фейсбуке МВД Украины по состоянию на 14:00 четверга. Как отметили в полиции, в стране зарегистрировали 33 резонансных события, больше всего - в Днепропетровской, Николаевской областях и в Киеве.

По информации министерства, 13 сообщений касаются использования запрещенной властями георгиевской ленты. По данным фактам составлены административные протоколы.

Ранее в Национальной полиции Украины сообщили, что массовые акции по случаю Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне в Киеве прошли без инцидентов.

Как заявил на брифинге начальник Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко, шествие "Никто не забыт, ничто не забыто" прошло мирно, без серьезных правонарушений. Он рассказал, что оно состоялось от Арсенальной площади до Парка Славы, в шествии участвовало до 3 тыс. человек. В настоящее время, по его словам, мероприятие завершилось, открыто движение для транспорта.

По словам руководителя столичной полиции, возможных противостояний удалось избежать благодаря разделению марша и альтернативной акции, организованной партией "Демократическая сокира".

В другой акции, проходившей на Софийской площади и организованной Радикальной партией Олега Ляшко, приняло участие около 1,2 тыс. человек. Характер мероприятия был мирным.

Начальник киевского главка полиции добавил, что усиленные полицейские патрули будут продолжать свою работу, так как в целом по городу мероприятия еще продолжаются.