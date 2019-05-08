Советник Зеленского прокомментировал его позицию о переименовании городов

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Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский придерживается позиции о переименовании объектов в стране на местном уровне вместо парламента в рамках программы декоммунизации, сообщил в эфире телеканала "112 Украина" его советник по вопросам внутренней политики Дмитрий Разумков.

"Были прецеденты, когда жители не поддерживали то или иное переименование. Правильно подобные решения принимать не на уровне Верховной рады, как это было с Кропивницким (бывший Кировоград - ИФ), а чтобы такие решения принимали граждане. К примеру, на местном референдуме", - заявил он.

Решение вопросов о переименовании городов и механизмы проведения местных референдумов, по словам Разумкова, "предусмотрены в законе "О народовластии", который будет инициировать в Раде Владимир Зеленский".

Советник также отметил, что Зеленский не планирует инициировать отмену уже принятых Верховной радой решений о переименовании. "Если мы говорим по поводу того, что уже осуществилось, например о Кропивницком, то вряд ли есть смысл президенту инициировать обратные процессы. Если говорить в контексте упомянутого мной закона ("О народовластии" - ИФ), то это право граждан, это будет их ответственность", - добавил он.

В 2018 году на Украине были подведены итоги программы декоммунизации, в рамках которой демонтировали около 2500 тысяч памятников коммунистам, а также переименовали около 1000 населенных пунктов.

Верховная рада в апреле 2015 года приняла закон "об осуждении коммунистического и нацистского тоталитарных режимов", запретила их пропаганду и символику.

Одна из главных позиций закона - признание коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов на Украине преступным и проводившим политику государственного террора, с соответствующими последствиями для коммунистической символики и пропаганды.