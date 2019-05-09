Поиск

США провели пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Минитмен-3"

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты в четверг осуществили очередной испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Минитмен-3" (Minuteman III), сообщило Командование глобального удара ВВС США.

Ракета была запущена в 10:39 по Москве (00:39 по тихоокеанскому времени США) из шахтной пусковой установки на авиабазе Ванденберг в штате Калифорния.

Невооруженная головная часть ракеты, пролетев 6,76 тыс. км, поразила заданную цель на американском полигоне в районе атолла Кваджалейн (Маршалловы острова) в центральной части Тихого океана.

США Минитмен Minuteman

Новости

В Черногории осуждены двое россиян по обвинению в подготовке госпереворота

В Черногории осуждены двое россиян по обвинению в подготовке госпереворота

Кремль сообщил, что встреча Путина с Трампом на саммите G20 пока не планируется

Южнокорейские военные сообщили о запуске ракет КНДР

Южнокорейские военные сообщили о запуске ракет КНДР

Дрон прервал работу аэропорта во Франкфурте

Порошенко обвинил Россию в стремлении "приватизировать" Победу

Парламент Сингапура принял закон о борьбе с фейковыми новостями

Киев сообщил об убитом украинском военнослужащем в Донбассе при обстрелах

Что случилось этой ночью: четверг, 9 мая

Трамп продлил односторонние санкции против Сирии на год

Спецслужбы Венесуэлы задержали вице-спикера Национальной ассамблеи

Спецслужбы Венесуэлы задержали вице-спикера Национальной ассамблеи
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');