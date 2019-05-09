США провели пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Минитмен-3"

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты в четверг осуществили очередной испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Минитмен-3" (Minuteman III), сообщило Командование глобального удара ВВС США.

Ракета была запущена в 10:39 по Москве (00:39 по тихоокеанскому времени США) из шахтной пусковой установки на авиабазе Ванденберг в штате Калифорния.

Невооруженная головная часть ракеты, пролетев 6,76 тыс. км, поразила заданную цель на американском полигоне в районе атолла Кваджалейн (Маршалловы острова) в центральной части Тихого океана.