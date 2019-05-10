Лидер арт-группы "Война" Воротников объявлен в розыск в Австрии

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Полиция Австрии объявила в международный розыск основателя арт-группы "Война" Олега Воротникова, которого обвиняют в незаконном обороте оружия.

"Лидеру российской арт-группы "Война" Олегу Воротникову предъявлено в окончательной редакции обвинение в создании, руководстве боевой организацией Der Krieg и в незаконном обороте оружия на территории Штирии. Он объявлен австрийской полицией в международный розыск", - говорится в сообщении, опубликованном в твиттере группы.

В сентябре прошлого года полиция Австрии выдала ордер на арест О.Воротникова по обвинению в незаконном обороте оружия.

В России в отношении Воротникова возбуждено уголовное дело по статьям 318 и 319 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти, оскорбление представителя власти).

По версии следствия, Олег Воротников вечером 31 марта 2011 года у дома 49 по Невскому проспекту, являясь активистом и участником несанкционированного митинга, сорвал у нескольких сотрудников милиции форменные шапки, бросил их на проезжую часть Невского проспекта, после чего ударил два раза рукой в голову сотрудника полиции.

О.Воротников, находившийся на время следствия под подпиской о невыезде, скрылся и в мае 2011 года был объявлен в международный розыск. В международном розыске также находится его супруга Наталья Сокол.

В начале 2018 года Олег Воротников и Наталья Сокол провели месяц в лагере для беженцев в Швейцарии, откуда в марте сбежали в Австрию.

Арт-группа "Война" была образована в 2007 году О.Воротниковым, Н.Сокол, Петром Верзиловым и Надеждой Толоконниковой.