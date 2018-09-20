Австрийская полиция выдала ордер на арест основателя арт-группы "Война" Воротникова

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Полиция Австрии намерена арестовать основателя арт-группы "Война" Олега Воротникова по обвинению в незаконном обороте оружия, сообщили в объединении.

"Австрийская полиция выдала ордер на арест лидера арт-группы "Война" Олега Воротникова по обвинению в незаконном обороте оружия", - сказали "Интерфаксу" в арт-группе.

В России в отношении Воротникова возбуждено уголовное дело по статьям 318 и 319 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти, оскорбление представителя власти).

По версии следствия, Воротников вечером 31 марта 2011 года у дома 49 по Невскому проспекту, являясь активистом и участником несанкционированного митинга, сорвал у нескольких сотрудников милиции форменные шапки, бросил их на проезжую часть Невского проспекта, после чего ударил два раза рукой в голову сотрудника полиции.

Воротников, находившийся на время следствия под подпиской о невыезде, скрылся и в мае 2011 года был объявлен в международный розыск. В международном розыске также находится его супруга Наталья Сокол.

В начале 2018 года Воротников и Сокол провели месяц в лагере для беженцев в Швейцарии, откуда в марте сбежали в Австрию.

Арт-группа "Война" была образована в 2007 году Олегом Воротниковым, Натальей Сокол, Петром Верзиловым и Надеждой Толоконниковой.