Челси Мэннинг вышла на свободу после двух месяцев заключения

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Экс-информатор WikiLeaks Челси Мэннинг освобождена из следственного изолятора на севере штата Вирджиния после двухмесячного заключения, которое она отбывала за отказ дать показания перед федеральным большим жюри.

"Сегодня истек срок постановления большого жюри, и поэтому после 62 дней заключения Челси была освобождена из следственного изолятора", - говорится в заявлении адвокатов Мэннинг.

Перед тем как выйти из тюрьмы, она получила еще одну повестку с требованием дать показания новому большому жюри в следующую пятницу 16 мая.

"К сожалению, даже до освобождения Челси была вручена еще одна повестка в суд. Это означает, что она должна предстать перед другим большим жюри, в четверг, 16 мая 2019 года, всего через неделю после ее освобождения сегодня", - отметил юристы Мэннинг.

Ее адвокаты опасаются, что она недолго сможет находиться на свободе, так как опять откажется отвечать на вопросы следователей.

Бывший аналитик разведки армии США Брэдли Мэннинг (после смены пола - Челси Мэннинг) был арестован в мае 2010 года после того, как сайт WikiLeaks опубликовал секретную видеозапись атаки американского военного вертолета в Ираке в 2007 году, в ходе которой были убиты двое журналистов. Затем через Wikileaks он разгласил огромное количество других американских секретных документов. Его признали виновным по 20 пунктам - в частности, в шпионаже, краже секретных материалов и компьютерном мошенничестве и приговорили к 35 годам тюрьмы.

Уже в тюрьме Мэннинг изъявил желание сменить пол и попросил называть себя Челси.

Экс-президент США Барак Обама помиловал Мэннинг в 2017 году.