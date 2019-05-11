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Лайнер с россиянами вернулся в аэропорт Камрани из-за проблемы с шасси

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Самолет Boeing 767-300 авиакомпании AzurAir с российскими туристами на борту, выполнявший чартерный рейс из вьетнамской Камрани в Новокузнецк, вернулся в аэропорт из-за проблем с шасси, сообщил в субботу "Интерфаксу" информированный источник.

"После взлета экипажем было принято решение вернуться в аэропорт Камрани из-за проблем с правым шасси - спустило колеса. Борт около четырех часов вырабатывал топливо, после чего успешно приземлился, никто не пострадал", - рассказал он.

В свою очередь один из пассажиров данного рейса подтвердил агентству, что у самолета спустилось колесо правого шасси.

"Нам сообщили, что в ближайшее время туроператор - Anex Tour - будет решать вопрос с расселением пассажиров в отели, - сказал собеседник агентства. - Пока мы ожидаем информации в одном из терминалов".

Он добавил, что в самолете находились только российские туристы, все места были заняты.

Вьетнам Камрань Новокузнецк AzurAir Anex Tour

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