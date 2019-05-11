Россиян с вернувшегося в Камрань авиарейса заселили в отель

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Российские туристы с рейса авиакомпании AzurAir Камрань - Новокузнецк, который был вынужден вернуться в пункт вылета из-за неполадок, пока не получали информации о том, когда они отправятся в пункт назначения.

"Нас довезли до отеля, который находится недалеко от аэропорта Камрани, информации о дате и времени вылета до сих пор нет", - сообщил "Интерфаксу" один из пассажиров.

Он также отметил, что изначально рейс должен был вылететь в 06:00 (02:00 по Москве), но его перенесли на 09:30 (04:30 по Москве).

"Сначала задержка была около получаса, - пояснил собеседник агентства, - а потом, когда уже все были на борту, нам сказали, что мы не успели в "окно", и нас отправили обратно в здание аэропорта".

Ранее сообщалось, что самолет Boeing 767-300 авиакомпании AzurAir с российскими туристами на борту, выполнявший чартерный рейс из вьетнамской Камрани в Новокузнецк, вернулся в аэропорт из-за технической неисправности. Один из пассажиров сообщил "Интерфаксу", что у самолета были спущены колеса на правом шасси.