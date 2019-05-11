Россиянка пыталась провезти через польско-белорусскую границу более 100 кг экстази

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Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Брестские таможенники изъяли из тайников автомобиля гражданки РФ более 100 кг экстази, сообщили в Государственном таможенном комитете Белоруссии.

"Крупная партия наркотических и психотропных веществ выявлена сотрудниками Брестской таможни, которую в тайниках своего автомобиля намеревалась ввезти из Польши на территорию Евразийского экономического союза гражданка Российской Федерации", - рассказали в ГТК.

По информации ведомства, 38-летняя гражданка РФ следовала через пункт пропуска "Домачево" на автомобиле Chrysler, в котором были сокрыты от таможенного контроля упаковки с психотропами и наркотиками.

"Россиянка следовала по красному коридору, представив к декларированию электросамокат и напольный кондиционер. Однако при осмотре автомобиля с использованием инспекционно-досмотрового комплекса таможенники выявили наличие сокрытого от таможенного контроля товара. При проведении дальнейшего досмотра совместно с сотрудниками пограничной службы в салоне и багажнике авто обнаружены специально изготовленные тайники, открывающиеся с помощью электромагнитного замка", - продолжили в комитете.

Всего из тайников было извлечено 100 полимерных упаковок весом более 100 кг, в которых находилось кристаллическое вещество бежевого цвета, и три полимерных брикета со спрессованным веществом коричневого цвета весом около 550 гр.

Согласно результатам проведенной химической экспертизы изъятые вещества являются особо опасным психотропным веществом МДМА (экстази) и опасным наркотическим средством гашиш.

"Это самая крупная партия психотропных веществ, выявленных на таможенной границе за последние 25 лет", - подчеркнули в ГТК.

В отношении гражданки Российской Федерации сотрудниками Брестской таможни возбуждено уголовное дело, женщина задержана и помещена в следственный изолятор.