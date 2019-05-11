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Военный совет Судана призвал протестующих вернуться к переговорам

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Военный совет Судана обратился к участникам акцией протеста с призывом начать новый раунд переговоров, передают в субботу западные СМИ.

"Мы получили призыв от военного совета о возобновлении переговоров", - приводят издания заявление альянса "За свободу и перемены".

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В настоящий момент тысячи участников акций протеста остаются на улицах столицы Судана Хартума.

В конце апреля альянс передал военным Судана свои предложения о совместном управлении страной военным советом и гражданской оппозицией. Военные сделали ряд оговорок по этому вопросу, и переговоры зашли в тупик.

Между тем, лидеры ряда влиятельных африканских стран на встрече в Каире в апреле дали военному руководству Судана три месяца на реализацию демократических реформ.

11 апреля министр обороны Судана Авад ибн Ауф объявил об аресте президента Омара Башира, руководившего страной с 1989 года. После отстранения от власти Башира в Судане сформирован военный совет, который будет руководить страной в ближайшие два года, пока идет формирование нового правительства.

Военный переворот в Судане

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Cуданская армия объявила о создании временного совета во главе с первым вице-президентом и министром обороны Авадом ибн АуфомПрезидент Судана Омар аль-Башир, возглавляющий страну 30 лет, ушел в отставку, некоторые действующие и бывшие должностные лица были арестованыЖители Хартума празднуют отставку президентаТысячи демонстрантов, требующих отставки президента, неделю протестовали на столичной площади перед зданием МинобороныВ столкновениях между протестующими и военными погибли не менее 11 человек, включая шестерых военнослужащихМассовые протесты против правления аль-Башира начались в декабре прошлого года. Их причиной послужило намерение правительства повысить цены на хлеб на фоне экономического кризиса в стране.Оппозиция попросила армию оказать содействие в смещении президента и восстановлении демократии.
Cуданская армия объявила о создании временного совета во главе с первым вице-президентом и министром обороны Авадом ибн Ауфом
Судан

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