Военный совет Судана призвал протестующих вернуться к переговорам

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Военный совет Судана обратился к участникам акцией протеста с призывом начать новый раунд переговоров, передают в субботу западные СМИ.

"Мы получили призыв от военного совета о возобновлении переговоров", - приводят издания заявление альянса "За свободу и перемены".

В настоящий момент тысячи участников акций протеста остаются на улицах столицы Судана Хартума.

В конце апреля альянс передал военным Судана свои предложения о совместном управлении страной военным советом и гражданской оппозицией. Военные сделали ряд оговорок по этому вопросу, и переговоры зашли в тупик.

Между тем, лидеры ряда влиятельных африканских стран на встрече в Каире в апреле дали военному руководству Судана три месяца на реализацию демократических реформ.

11 апреля министр обороны Судана Авад ибн Ауф объявил об аресте президента Омара Башира, руководившего страной с 1989 года. После отстранения от власти Башира в Судане сформирован военный совет, который будет руководить страной в ближайшие два года, пока идет формирование нового правительства.