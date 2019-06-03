Спецназ открыл огонь по протестующим в столице Судана

Протестующие перед Центральным банком Судана Фото: Reuters

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Для подавления протестов в центр столицы Судана - Хартум - введен спецназ, слышны звуки стрельбы из тяжелых пулеметов, сообщает в понедельник телеканал Al Jazeera.

Спецподразделения должны разогнать многотысячную толпу, которая собралась перед зданием министерства обороны и штаб-квартирой армии. Люди требуют от военных, в апреле совершивших в Судане переворот, передать власть гражданскому правительству.

К настоящему моменту известно о гибели двух человек, не меньше десяти получили ранения.

По словам очевидцев, солдаты используют оружие и слезоточивый газ против мирных демонстрантов, которые не предпринимали никаких провокаций.

Al Jazeera отмечает, что акция предпринята после того, как правящие в стране военные назвали протестующих "угрозой национальной безопасности".

Протесты в Хартуме не прекращаются с апреля; военные несколько раз вступали с ними в переговоры.

11 апреля министр обороны Судана Авад ибн Ауф объявил об аресте аль-Башира, руководившего страной с 1989 года. В Судане был сформирован военный совет, который, как было ранее объявлено, должен будет руководить страной в ближайшие два года, пока идет формирование нового правительства.