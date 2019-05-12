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Цукерберг высказался против разделения Facebook

Цукерберг высказался против разделения Facebook
Марк Цукерберг
Фото: Reuters

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Марк Цукерберг, глава компании Facebook, в состав которой, помимо одноименной соцсети, входят соцсеть Instagram, мессенджер WhatsApp и другие сервисы, высказался против ее разделения.

Ранее в газете New York Times опубликовали статью сооснователя социальной сети Криса Хьюза, в которой он призвал разделить компанию Facebook из-за существенного влияния ее владельца, в частности на настроения избирателей. Кроме того, Хьюз высказался на создание надзорного органа в технологическом секторе.

"Когда я прочитал то, что он написал, то прежде всего подумал, что его предложение не поможет решить эти проблемы. Думаю, если вас заботит демократия и выборы, то вы бы хотели, чтобы была такая компания, как наша, которая может вкладывать миллиарды долларов в год в разработку новейших средств для противодействия вмешательству в выборы", - заявил Цукерберг в интервью France Info.

В то же время владелец Facebook отметил наличие реальных проблем, касающихся вредного контента.

"Есть реальные проблемы, которые касаются вредного контента, а также того, как найти баланс между свободой самовыражения и безопасностью, предотвращения вмешательства в выборы, защиты личных данных", - сказал он.

Facebook неоднократно подвергался критике за ненадлежащее использование данных пользователей. В марте 2018 года стало известно, что Cambridge Analytica через свое приложение в фейсбуке собирала данные. Предполагается, что эти данные могли быть использованы в ходе избирательной кампании в США в 2016 году и референдума о выходе Великобритании из Евросоюза (Brexit).

Трудности последних лет вызвали резкое падение стоимости акций Facebook. Из-за этого совет директоров компании предложил резко ограничить право голоса основателя и главы совета Марка Цукерберга. Сейчас он фактически может принимать все решения единолично.

Марк Цукерберг Facebook

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