Топ-менеджеры Facebook отказались от участия в слушаниях канадского парламента

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг и исполнительный директор Шерил Сэндберг не будут присутствовать на слушаниях в канадском парламенте на этой неделе, сообщает CNN в понедельник.

Сообщается, что Цукерберга и Сэндберг попросили в начале этого месяца появиться на заседании международного комитета парламента Канады, изучающего влияние Силиконовой долины на конфиденциальность и демократию.

Однако топ-менеджеры решили проигнорировать повестку и отправить на заседание, вместо себя, отвечающего за общественную политику Facebook Canada Кевина Чана и директора по общественной политике Facebook Нила Поттса. По словам канадского политика, отправившего повестку, Цукенберг и Сэндберг могут быть привлечены к ответственности за неуважение к суду.

"Никто не придет с наручниками и не арестует их, но быть обвиненным в неуважении целой страной не послужит на благо никакой платформе", - заявил телеканалу председатель комитета по международным делам парламента Канады Боб Циммер.

Он отметил, что данное решение будет приниматься парламентом с помощью голосования.

На совещании планируется участие законодателей из десяти стран, включая Великобританию и Австралию.

"В совокупности мы представляем около 450 млн человек, это группа больше, чем население США", - сказал Циммер.

Он подчеркнул, что хотел бы услышать ответы от топ-менеджеров, а не от их замены.

"Зная структуру Facebook и то, как она управляется(...), любое изменение на платформе делается через Цукерберга или через Сэндберг", - заявил канадский политик.