Сильные взрывы произошли в порту города Фуджейра в ОАЭ
Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Несколько мощных взрывов прогремели в воскресенье в порту города Фуджейра (ОАЭ), сообщили региональные СМИ.
По их данным, в порту горят от семи до десяти танкеров, над портом барражируют пожарные самолеты.
О причинах пока ничего не сообщается.
Фуджейра (Эль-Фуджайра) - эмират в составе Объединённых Арабских Эмиратов с одноименной столицей. Он располагается на берегу Оманского залива Индийского океана. Значительную часть эмирата занимают горы. Фуджейра пользуется популярностью у туристов, в частности, из-за своих песчаных пляжей и живописных ущельев.