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МИД ОАЭ заявил о "вредительских актах" после сообщений о взрывах в порту Фуджейры

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Инциденты произошли в воскресенье с четырьмя иностранными торговыми суднами к востоку от эмирата Фуджейра, сообщает телеканал "аль-Арабийя" со ссылкой на МИД ОАЭ.

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По его данным, "вредительские акты" зафиксированы в отношении четырех коммерческих судов рядом с территориальными водами ОАЭ. При этом ни внешнеполитическое ведомство ОАЭ, ни телеканал не говорят о сути инцидентов.

"Соответствующие власти приняли необходимые меры, обстоятельства инцидентов расследуются в сотрудничестве с местными и международными структурами", - говорится в документе МИД ОАЭ. В нем отмечается, что жертв и пострадавших нет, не зафиксировано утечки опасных веществ.

"Министерство подчеркивает, что когда коммерческие суда подвергаются вредительским актам, что создает угрозу членам команд, - речь идет об опасном развитии событий. Необходимо, чтобы международное сообщество взяло на себя ответственность за предотвращение попыток какой-либо стороны подорвать безопасность морских перевозок", - говорится в заявлении МИД ОАЭ.

Ранее в воскресенье местные СМИ сообщали о взрывах и пожарах на танкерах в порту Фуджейры, но управление порта и власти эмирата опровергли эту информацию.

ОАЭ Фуджейра

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