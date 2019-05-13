Приднестровье отказалось от претензий на село Варница на границе с Молдавией

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Власти Приднестровья пересмотрели свое решение относительно включения села Варница в состав своих территорий, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе молдавского правительства со ссылкой на администрацию Приднестровья.

"Молдавское правительство, представители посредников и наблюдателей процесса приднестровского урегулирования в формате "5+2" были проинформированы сегодня, 13 мая, о том, что тираспольская администрация отказывается от своего так называемого указа о том, что село Варница входит в состав непризнанной Приднестровской Молдавской Республики, но временно находится под контролем Республики Молдова, а функции местных органов власти исполняют органы власти села Протягайловка", - говорится в распространенном в понедельник сообщении пресс-службы.

Подчеркивается, что "решение было принято в результате усилий молдавских властей и диалога с посредниками и наблюдателями переговорного формата "5+2", а также представителями тираспольской администрации".

"Проблема села Варница была приоритетом в повестке дня премьер-министра Павла Филипа, который призвал Министерство иностранных дел и европейской интеграции обратиться к международному сообществу, посредникам и наблюдателям процесса приднестровского урегулирования, с просьбой воспользоваться всеми рычагами формата "5 + 2" и заставить тираспольскую администрацию отказаться от этих провокационных действий", - отмечается в сообщении.

Село Варница расположено на правом берегу Днестра и административно подчиняется центральным органам власти Молдавии. В то же время, администрация Приднестровья считает село Варница частью микрорайона "Северный" города Бендеры, который также расположен на правом берегу Днестра, но входит в состав Приднестровья.

В конце прошлого года лидер Приднестровья Вадим Красносельский подписал Указ о включении Варницы в состав Приднестровья. Молдавские власти расценили эти действия как "провокационные", обратившись к посредникам в переговорном процессе в формате "5+2".

В минувшие выходные этот вопрос обсуждался в ходе визита в Кишинев и Тирасполь специального представителя действующего председателя ОБСЕ по приднестровскому урегулированию Франко Фраттини, который пообещал Кишиневу оказать содействие в решении проблемы. Он призвал Кишинев и Тирасполь "отказаться от любых односторонних действий, способных вызвать напряженность на берегах Днестра".