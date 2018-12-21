Экс-президента Приднестровья приговорили к 16 годам строгого режима

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Суд приговорил экс-президента непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Евгения Шевчука к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 600 млн приднестровских рублей (около 2,5 млрд российских рублей - ИФ), передает в пятницу телеканал "Первый Приднестровский".

"Шевчук Евгений Васильевич признан виновным во всех инкримированных ему эпизодах преступлений: двух эпизодах получения взятки в крупном размере и трех эпизодах превышения должностных полномочий", - заявил телеканалу начальник управления прокуратуры ПМР Александр Сторожук.

Верховный суд лишил Шевчука государственных наград и запретил занимать госдолжности в течение пяти лет после освобождения.

Приговор объявлен заочно, так как Шевчук находится за пределами страны.

Пресс-служба Верховного суда республики о состоявшемся судебном заседании не сообщила.

Бывшего главу республики обвиняли по "пяти пунктам: фонды, "Биохим", контрабанда, незаконное изъятие 30% пенсий и зарплат, помилование с нарушениями закона".