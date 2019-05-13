Поиск

Протестующие в Судане возобновили переговоры с военным советом

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Участники акций протеста в Судане возобновили переговоры с представителями взявшего на себя управление страной военного совета, сообщает агентство Associated Press.

По словам пресс-секретаря совета Шамса ад-Дина аль-Кабаши, после недельного перерыва в понедельник состоялась первая встреча между сторонами. Он отметил, что переговоры на этот раз прошли в "более позитивной атмосфере", чем ранее.

В миреПротестующие в Судане потребовали от военных немедленного отказа от властиЧитать подробнее

Между тем, протестующие продолжают призывать граждан стран к новым демонстрациям, чтобы заставить военных Судана передать власть гражданским.

В конце апреля альянс "За свободу и перемены" передал военным Судана свои предложения о совместном управлении страной военным советом и гражданской оппозицией. Военные сделали ряд оговорок по этому вопросу, и переговоры зашли в тупик.

11 апреля министр обороны Судана Авад ибн Ауф объявил об аресте президента Омара Башира, руководившего страной с 1989 года. После отстранения от власти Башира в Судане сформирован военный совет, который будет руководить страной в ближайшие два года, пока идет формирование нового правительства.

Военный переворот в Судане

7
Cуданская армия объявила о создании временного совета во главе с первым вице-президентом и министром обороны Авадом ибн АуфомПрезидент Судана Омар аль-Башир, возглавляющий страну 30 лет, ушел в отставку, некоторые действующие и бывшие должностные лица были арестованыЖители Хартума празднуют отставку президентаТысячи демонстрантов, требующих отставки президента, неделю протестовали на столичной площади перед зданием МинобороныВ столкновениях между протестующими и военными погибли не менее 11 человек, включая шестерых военнослужащихМассовые протесты против правления аль-Башира начались в декабре прошлого года. Их причиной послужило намерение правительства повысить цены на хлеб на фоне экономического кризиса в стране.Оппозиция попросила армию оказать содействие в смещении президента и восстановлении демократии.
Cуданская армия объявила о создании временного совета во главе с первым вице-президентом и министром обороны Авадом ибн Ауфом
Судан

Новости по теме

Новости

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Звезда Голливуда Дорис Дэй умерла на 98-м году жизни

Звезда Голливуда Дорис Дэй умерла на 98-м году жизни

Лондон назначил нового посла Великобритании в России

Лондон назначил нового посла Великобритании в России

Потребление алкоголя в мире выросло на 10% за последние 27 лет

Потребление алкоголя в мире выросло на 10% за последние 27 лет
WikiLeaks

Швеция возобновила расследование в отношении Ассанжа

Швеция возобновила расследование в отношении Ассанжа

Саудовская Аравия заявила о диверсии против двух своих нефтяных танкеров

Саудовская Аравия заявила о диверсии против двух своих нефтяных танкеров

Генпрокуратура Украины занялась возможным вмешательством Порошенко в работу судей по делу ПриватБанка

Польша отменила визит делегации Израиля из-за вопроса о еврейской собственности

Что случилось этой ночью: понедельник, 13 мая

Трамп подтвердил свою позицию по тарифам на китайские товары

Трамп подтвердил свою позицию по тарифам на китайские товары
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');