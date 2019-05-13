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Военный совет Судана договорился с оппозицией о структуре временного правительства

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Военный совет Судана достиг соглашения с представителями оппозиции о структуре временного правительства страны. Об этом сообщают западные СМИ со ссылкой на пресс-секретаря совета Шамса ад-Дина аль-Кабаши.

"Мы обсудили структуру временного правительства и пришли к полному согласию по этому вопросу", - заявил он.

В то же время сторонам еще предстоит определиться со сроками переходного периода, отметил секретарь.

"Завтра мы продолжим переговоры", - сказал он, подчеркнув, что на переговорах во вторник будет затронут вопрос о сроках функционирования будущего временного правительства.

Ранее в понедельник сообщалось, что участники акций протеста в Судане возобновили переговоры с военным советом, взявшим на себя управление страной, и после недельного перерыва состоялась первая встреча сторон.

Между тем протестующие продолжают призывать суданцев к новым демонстрациям, чтобы заставить военных уступить власть гражданским лицам.

В конце апреля альянс "За свободу и перемены" передал военным Судана свои предложения о совместном управлении страной военным советом и гражданской оппозицией. Военные сделали ряд оговорок по этому вопросу, и переговоры зашли в тупик.

11 апреля министр обороны Судана Авад ибн Ауф объявил об аресте президента Омара Башира, руководившего страной с 1989 года. После отстранения от власти Башира в Суданесформирован военный совет, который будет руководить страной в ближайшие два года, пока идет формирование нового правительства.

Военный переворот в Судане

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Cуданская армия объявила о создании временного совета во главе с первым вице-президентом и министром обороны Авадом ибн АуфомПрезидент Судана Омар аль-Башир, возглавляющий страну 30 лет, ушел в отставку, некоторые действующие и бывшие должностные лица были арестованыЖители Хартума празднуют отставку президентаТысячи демонстрантов, требующих отставки президента, неделю протестовали на столичной площади перед зданием МинобороныВ столкновениях между протестующими и военными погибли не менее 11 человек, включая шестерых военнослужащихМассовые протесты против правления аль-Башира начались в декабре прошлого года. Их причиной послужило намерение правительства повысить цены на хлеб на фоне экономического кризиса в стране.Оппозиция попросила армию оказать содействие в смещении президента и восстановлении демократии.
Cуданская армия объявила о создании временного совета во главе с первым вице-президентом и министром обороны Авадом ибн Ауфом
Судан

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