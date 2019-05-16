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Мэр Нью-Йорка включился в президентскую гонку 2020 года в США

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио в четверг объявил о намерении принять участие в выборах президента США 2020 года от Демократической партии.

"Я - Билл Де Блазио, и я баллотируюсь на пост президента США, потому что пришло время поставить на первое место интересы работающих людей", - заявил он в видеоролике, подготовленном в честь старта кампании.

В этом ролике он приводит примеры своих успехов на посту мэра Нью-Йорка, касающихся улучшения условий жизни и работы горожан. Также Де Блазио критикует политику президента США Дональда Трампа в сфере миграции, окружающей среды.

"Дональда Трампа нужно остановить", - считает мэр Нью-Йорка.

Де Блазио, таким образом, стал 24-м по счету членом Демократической партии, который объявил намерении бороться за пост президента США. Среди них - сенаторы Берни Сандерс, Элизабет Уоррен, бывший вице-президент Джо Байден, губернатор Монтаны Стив Буллок.

В выборах также примет участие нынешний президент США Дональд Трамп. Согласно конституции, он имеет право переизбраться на второй срок. Своими основными соперниками на выборах 2020 года он уже назвал Сандерса и Байдена.

Ранее опрос Университета Куиннипиака показал, что 76% жителей Нью-Йорка против выдвижения Де Блазио кандидатом в президенты США.

Нью-Йорк США Билл Де Блазио

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