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Турция не будет интегрировать российские С-400 в систему ПВО НАТО

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Приобретаемые Турцией российские зенитно-ракетные системы (ЗРС) С-400 не будут интегрированы в систему ПВО НАТО, заявил в четверг глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Хотелось бы подчеркнуть, что ЗРС С-400 будут находиться под полным контролем Турции. Мы не станем интегрировать комплексы в системы НАТО", - приводит слова Чавушоглу Анатолийское агентство новостей.

По словам главы турецкого внешнеполитического ведомства, опасения США по поводу того, что С-400 могут представлять угрозу для американских истребителей F-35, не имеют оснований.

"Если утверждения Вашингтона оправданы, то российские ЗРС С-400 уже давно считали все данные с израильских F-35 в небе над Сирией, а также с норвежских F-35 над Балтийским морем", - сказал Чавушоглу.

Он еще раз отметил, что закупка ЗРС С-400 было продиктована требованиями национальной безопасности Турции. Глава турецкой дипломатии напомнил, что до подписания договора с Москвой Анкара течении десяти лет безуспешно обращалась к своим западным партнерам.

Турция приобретает четыре дивизиона зенитных ракетных систем большой дальности С-400 "Триумф", сумма контракта составляет $2,5 млрд.

В апреле стало известно, что США приостановили поставки в Турцию, связанные с истребителями-бомбардировщиками F-35, и потребовали от Анкары отказаться от покупки российских С-400. По мнению наблюдателей, в Вашингтоне опасаются, что приобретение Анкарой С-400 позволит рассекретить системы F-35 и самолеты станут уязвимыми для российской системы ПВО.

С-400 Турция НАТО

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