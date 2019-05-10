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Контракт России с Турцией о поставках С-400 по-прежнему в силе

Контракт России с Турцией о поставках С-400 по-прежнему в силе
Зенитно-ракетные комплексы С-400 в парке "Патриот" в 2017 году
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Контракт на поставку Турции систем противовоздушной обороны (ПВО) С-400 в силе, сообщил "Интерфаксу" в пятницу информированный российский источник в сфере военно-технического сотрудничества.

"Никаких изменений нет. Идет реализация контракта и подготовка к поставке С-400 Турции", - сказал источник, комментируя сообщение немецкой газеты Das Bild о том, что Анкара планирует отказаться от сделки с Россией на поставку С-400.

По сообщению немецкой газеты, контракт оказался под угрозой из-за сильного падения турецкой лиры.

Россия Турция С-400

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