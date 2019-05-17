Истребитель F-16 упал на крышу склада в Калифорнии

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Американский истребитель F-16 упал на крышу дома в Калифорнии, сообщает в четверг Fox News; по его сведениям, никто не пострадал.

Пилоту удалось катапультироваться, он госпитализирован.

BREAKING: Here is a closer look at the hole in the building after the F-16 crashed. @foxla pic.twitter.com/iGYkxd7p72 — Bill Melugin (@BillFOXLA) 16 мая 2019 г.

Как уточнили позже военные, самолет пробил крышу склада, расположенного рядом с аэродромом, куда F-16 пытался приземлиться. Движение на пролегающей рядом трассе было перекрыто в обе стороны.

По сведениям Fox News, истребитель принадлежал Командованию воздушно-космической обороны США.