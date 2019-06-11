Небольшой самолет упал в штате Калифорния

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Небольшой самолет упал в аэропорту города Рамона в штате Калифорния, сообщила в понедельник пожарная охрана округа Сан-Диего в твиттере.

"Спасательные службы прибыли к месту падения самолета, который рухнул на летное поле неподалеку от диспетчерской вышки, - говорится в сообщении. - Все находившиеся на борту пассажиры покинули его. Пожара при аварии не было".

Число пассажиров на борту потерпевшего аварию самолета не уточняется.