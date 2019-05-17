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Суд рассмотрит иск о запрете на выезд с Украины для 180 высших чиновников, включая Порошенко

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Окружной административный суд Киева открыл производство по иску о запрете после проведения парламентских и президентских выборов выезда из Украины топ-чиновников (всего 180 лиц).

"Окружной административный суд города Киева открыл производство по иску к Национальной полиции, Службе безопасности и администрации Государственной пограничной службы о запрете после проведения парламентских и президентских выборов выезда из Украины топ-чиновников. Суд будет рассматривать дело в порядке упрощенного искового производства без уведомления участников дела", - сообщила пресс-служба суда в пятницу.

Истец просит суд признать противоправной бездеятельность Нацполиции Украины - непроведение всех мер для обеспечения защиты нацбезопасности и непротиводействие организованной преступности лицами, занимающими политические должности и которые, по мнению истца, могли совершать коррупционные преступления. Он также просит признать противоправной бездеятельность СБУ по непроведению всех мер для обеспечения защиты нацбезопасности от организованной преступности этими лицами.

Среди третьих лиц в иске, кроме президента Украины Петра Порошенко, спикера парламента Андрея Парубия и премьер-министра Владимира Гройсмана, указано более 50 народных депутатов фракции "Блок Петра Порошенко", более 40 членов правительства, председатель правления НАК "Нафтогаз Украины", а также судьи Верховного суда и члены Высшей квалификационной комиссии судей (всего 180 третьих лиц).

В сообщении не названа фамилия истца. Однако известно, что 17 апреля в суд поступил иск экс-нардепа Давида Жвании, в котором он просил запретить чиновникам, в том числе судьям Верховного суда, выезжать за границу в течение одного года после проведения выборов.

Ранее Окружной админсуд Киева открыл производство по иску журналиста Александра Дубинского, который также просит суд запретить чиновникам и политикам выезжать за границу в течение года после проведения парламентских и президентских выборов.

Украина Петр Порошенко

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