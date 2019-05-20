Экс-соратник Януковича начнет массовую подачу заявлений о преступлениях Порошенко и его окружения

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Бывший заместитель главы администрации президента Украины времен Виктора Януковича Андрей Портнов собирается подать "заявления о преступлениях" Петра Порошенко, экс-заместителя главы его администрации Алексея Филатова, а также депутатов от "Народного Фронта" Сергея Пашинского и Максима Бурбака.

"Наша большая юридическая команда в самый первый день после инаугурации планирует начать подачу заявлений... Ключевые люди - это сам Порошенко, Филатов, Пашинский, ...Бурбак, лидер фракции БПП (Артур Герасимов - ИФ), ключевые чиновники из окружения Порошенко, бизнес-чиновники", - сообщил вернувшийся в страну в канун смены президента Портнов в интервью изданию "Страна.ua".

Экс-заместитель главы АПУ утверждает, что его юристы задокументировали более "10 заявлений о преступлениях". В частности, по его словам, речь идет о панамских офшорах, хищениях в армии, а также оборонном заказе "Кузни на Рыбальском", акционером которой был Порошенко.

Портнов также заявил о необходимости ареста активов ушедшего с поста президента и его соратников. По его мнению, во времена Порошенко на судей оказывалось сильное давление, поэтому первые ходатайства в суд в делах против Порошенко о мере пресечения будут удовлетворены.

Экс-замглавы АП отметил, что если новая власть захочет проявить активность в преследовании Порошенко, то его команда поможет.

"Если нет, мы будем осуществлять публичное давление, документировать, оформлять все процессуально, обжаловать бездеятельность правоохранительных органов", - подчеркнул он.

Портнов добавил, что знает "огромное" количество бизнесменов и граждан, которые также планируют заниматься подобной деятельностью.

"Кому-то мы будем подставлять плечо - я имею в виду нашу команду. Где-то будем хедлайнерами и организаторами этой работы... Я вижу, что здесь огромное поле", - сказал юрист.

Он также заявил, что не намерен возвращаться на госслужбу и не видит себя ни на каком посту. Портнов в 2014 году покинул Украину, жил в Москве и Вене.