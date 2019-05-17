Арестован экс-командующий Нацгвардии Украины

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Соломенский районный суд Киева в пятницу арестовал бывшего командующего Национальной гвардией Украины Юрия Аллерова на 60 суток, сообщили "Интерфаксу" в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП).

14 мая Аллерова задержали по подозрению в хищении имущества Нацгвардии на сумму более 200 млн рублей (81 млн грн). По версии следствия, эти деньги были присвоены Алелровым при участии компании-подрядчика, которая получила договор на строительство жилья для военных.

7 мая президент Украины Петр Порошенко своим указом уволил Аллерова с должности командующего Нацгвардией.