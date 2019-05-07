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Порошенко сменил командующего Нацгвардией Украины

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Президент Украины Петр Порошенко во вторник своим указом уволил командующего Национальной гвардией Украины Юрия Аллерова, занимавшего этот пост с декабря 2015 года.

Другим своим указом глава государства назначил исполняющим обязанности командующего Национальной гвардией генерал-лейтенанта Николая Балана. С весны 2014 года и до настоящего времени он был заместителем командующего Нацгвардией.

Согласно информации на сайте Нацгвардии, Балан прошел офицерские должности от командира взвода до начальника управления Крымского территориального командования внутренних войск МВД Украины (2010-2014 гг). Награжден орденами "За заслуги" II и III степеней, медалью "За военную службу Украине".

Петр Порошенко Украина

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