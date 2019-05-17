Абхазская оппозиция заявила, что ее лидер Бжания был отравлен

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Оппозиция в Абхазии требует возбудить дело о возможном отравлении депутата парламента, лидера Блока оппозиционных сил Аслана Бжании.

"Согласно результатам анализов, проведенных в одной из лабораторий Мюнхена, у Бжании обнаружены повышенные показатели ртути и алюминия в крови, а также повышенное число бензодиазепинов и кадмия", - говорится в документе, распространенном Общенациональным движением по защите государственности Абхазии.

В сообщении говорится, что 16 мая в их штаб от семьи Бжании поступили результаты медицинского анализа, сделанного в Германии.

По мнению оппозиции, "покушение было напрямую связано с политической деятельностью Бжании, бесспорного фаворита предвыборной президентской кампании 2019 года, которое осуществлено с целью помешать его участию в выборах президента республики".

18 апреля лидер абхазской оппозиции Аслан Бжания в связи с резким ухудшением здоровья был госпитализирован в больницу Сочи.

Как отмечается в заявлении Общенационального движения по защите государственности Абхазии, "сочинские врачи затруднились поставить однозначный диагноз, и на фоне ухудшающегося самочувствия Аслана Бжании, было принято решение о его срочном вывозе в Москву".

"19 апреля Бжания в критическом состоянии был доставлен в отделение неврологии Московской городской клинической больницы № 12. По словам московских врачей, оказавших первую помощь Бжании, вероятность летального исхода во время авиаперелета из Сочи в Москву была "весьма высокой", - заявила оппозиция.

На пресс-конференции представители штаба ОНД подтвердили, что московские врачи диагностировали у Бжании вирусную пневмонию.

Общенациональное движение по защите государственности Абхазии также заявляет, что считает правомерным перенос выборов президента республики на осень нынешнего года.

Ранее парламент Абхазии назначил выборы главы республики на 21 июля.