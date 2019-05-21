Поиск

Абхазские врачи опровергли версию об отравлении лидера оппозиции

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Абхазские медики на основании документов, полученных из московской клиники, где проходит лечение депутат парламента Аслан Бжания, исключили версию о его отравлении, заявил спикер парламента Валерий Кварчия на расширенном совещании депутатов в Сухуми.

Генеральный прокурор Зураб Ачба в свою очередь сообщил, что группа абхазских следователей в Москве расследует причины ухудшения здоровья Бжания. Они опрашивают его семью и врачей, а также двух охранников Бжания, попавших в другую московскую больницу со схожими симптомами.

18 апреля лидер абхазской оппозиции в связи с резким ухудшением здоровья был госпитализирован в больницу Сочи, 19 апреля в критическом состоянии его перевезли в Москву. В тот же день были госпитализированы двое его охранников.

Сторонники Бжания заявили, что он был отравлен.

Абхазия Аслан Бжания

Новости по теме

Новости

Юридический советник Зеленского назначен главой его администрации

Зеленский сменил начальника Генштаба Украины

Война санкций

США ввели санкции против производителя ракет для С-300 и С-400

США ввели санкции против производителя ракет для С-300 и С-400

Зеленский распустил Раду и назначил выборы в парламент на 21 июля

Зеленский распустил Раду и назначил выборы в парламент на 21 июля

Зеленский назвал причиной роспуска Рады низкий уровень доверия граждан

Зеленский назвал причиной роспуска Рады низкий уровень доверия граждан

Забравшийся на Эйфелеву башню мужчина оказался выходцем из России

Польша потребовала от РФ назвать сроки возобновления поставок чистой нефти

На Украине начали расследование о причастности Порошенко к госизмене

В Кремле прокомментировали просьбу Зеленского усилить санкции против РФ

В Кремле прокомментировали просьбу Зеленского усилить санкции против РФ

"Укртранснафта" возобновила транзит российской нефти в страны ЕС

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');