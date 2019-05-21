Абхазские врачи опровергли версию об отравлении лидера оппозиции

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Абхазские медики на основании документов, полученных из московской клиники, где проходит лечение депутат парламента Аслан Бжания, исключили версию о его отравлении, заявил спикер парламента Валерий Кварчия на расширенном совещании депутатов в Сухуми.

Генеральный прокурор Зураб Ачба в свою очередь сообщил, что группа абхазских следователей в Москве расследует причины ухудшения здоровья Бжания. Они опрашивают его семью и врачей, а также двух охранников Бжания, попавших в другую московскую больницу со схожими симптомами.

18 апреля лидер абхазской оппозиции в связи с резким ухудшением здоровья был госпитализирован в больницу Сочи, 19 апреля в критическом состоянии его перевезли в Москву. В тот же день были госпитализированы двое его охранников.

Сторонники Бжания заявили, что он был отравлен.