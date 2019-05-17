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Белоруссия приостановила транзит российской нефти на Украину

"Белнефтехим" объясняет решение тем, что в стране нет резервуаров для откачки грязной нефти из трубопровода

Белоруссия приостановила транзит российской нефти на Украину
Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Белоруссия приостановила транзит российской нефти в направлении Украины из-за отсутствия резервуаров для "грязной" нефти на ее территории, сообщил концерн "Белнефтехим".

"Транзитные прокачки в направлении Украины нестабильны и в настоящее время приостановлены из-за отсутствия свободных резервуаров на украинской территории для откачки грязной нефти, находящейся в трубопроводе", - сказано в сообщении на сайте концерна.

Транзит нефти в сторону Польши не осуществляется, констатируют в "Белнефтехиме".

Возобновление прокачки планируется в ночь с 19 на 20 мая.

В сообщении сказано, что по состоянию на 17 мая ОАО "Гомельтранснефть Дружба" - белорусский оператор нефтепровода "Дружба" - обеспечивает прокачку качественной нефти для ОАО "Мозырский НПЗ" (Гомельская обл.) в объеме, который требуется для его полной производственной загрузки. "Несмотря на это, на НПЗ до настоящего времени идет ремонт оборудования, поврежденного загрязненным сырьем", - подчеркивают в концерне.

Между тем второй белорусский НПЗ - ОАО "Нафтан" (Новополоцк, Витебская обл.) "по-прежнему работает на сниженной загрузке из-за недостаточного объема чистой нефти, поступающей по нефтепроводу Сургут - Полоцк". В концерне отмечают, что трубопровод Унеча - Полоцк, по которому на "Нафтан" ранее поставлялась нефть, заполнен грязной нефтью и простаивает.

После состоявшихся 16 мая переговоров вице-премьеров Белоруссии и России Игоря Ляшенко и Дмитрия Козака и встречи европейских транспортировщиков нефти в Братиславе 13-14 мая стороны наметили план очистки трубопровода для поставок нефти в направлении Польши и Германии.

В сообщении концерна "Белнефтехим" также говорится, что специалисты концерна работают в Москве и обсуждают с российской стороной тезнические вопросы возобновления работы нефтепровода "Дружба".

Одновременно вырабатывается новый производственный график замены ресурсами ПАО "Транснефть" имеющейся в трубопроводе нефти с повышенной хлорорганикой на чистую для транзита по всем европейским направлениям "Дружбы", а также в направлении ОАО "Нафтан", отмечается в сообщении.

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