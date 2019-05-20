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Ситуация на "Дружбе" не повлияла на баланс спроса и предложения на рынке нефти

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Ситуация с остановкой экспорта нефти по трубопровода "Дружба" из-за ее загрязнения дихлорэтаном не повлияла на баланс мирового спроса и предложения, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

По его словам, восстановление нормальной работы нефтепровода "Дружба" не займет много времени, поскольку основная часть работы уже проведена.

"У нас не останавливался экспорт в Усть-Лугу", - напомнил министр.

"Что касается влияния на рынок, то мы не видим того, что ситуация повлияла на баланс спроса и предложения, поскольку экспорт из России продолжал осуществляться. Ситуация по ценам довольно стабильная в последний месяц, это говорит о том, влияние на баланс спроса и предложения, на рынок это не имело", - отметил он.

нефть Александр Новак Белоруссия нефтепровод Дружба

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