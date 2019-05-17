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США испытали сверхмощную противобункерную авиабомбу

США испытали сверхмощную противобункерную авиабомбу
Архивное фото
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - ВВС США опубликовали в сети видеоролик, на котором запечатлено очередное испытание двух сверхмощных авиабомб GBU-57 последней модификации.

Сброс авиабомб осуществил стратегический стелс-бомбардировщик ВВС США B-2 Spirit, который предназначен для их доставки к цели. На кадрах, которые датированы 16 мая, видно как самолет сбрасывает одну за другой две бомбы, которые вначале пробивают грунт точно в заданной цели, а спустя несколько секунд на глубине под землей происходит мощный взрыв боеприпаса.

Бомба GBU-57 или Massive Ordnance Penetrator (MOP) является американской корректируемой противобункерной авиационной бомбой, которая разработана корпорацией Boeing. Она способна перед взрывом проникать в землю на глубину до 61 метра или пробивать до 19 метров армированного бетона.

Масса авиабомбы достигает 13,6 тонн, а мощность ее составляет почти 2,5 тонны взрывчатки. Она является мощнейшим неядерным боеприпасом в арсенале США.

Бомба GBU-57 была разработана в 2007 году для поражения подземных укреплений Ирана и КНДР. В 2018 была проведена очередная, четвертая модернизация бомбы, благодаря чему значительно повысились характеристики боеприпаса для уничтожения труднопоражаемых и глубокорасположенных целей.

Предыдущее успешное испытание авиабомбы, подтвердившее ее характеристики, было проведено в декабре прошлого года.

США GBU-57

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