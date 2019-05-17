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Что произошло за день: пятница, 17 мая

Боевые лазеры на службе российской армии, товары с AliExpress в "Пятерочке" и смерть самой мрачной кошки интернета

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Парламентская коалиция Верховной рады была распущена, что осложняет возможность досрочного прекращения полномочий парламента избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.

- Товары с AliExpress можно будет забрать в "Пятерочке". Х5 Retail Group договорилась с китайской торговой площадкой и обеспечит выдачу заказов в постаматах и пунктах выдачи в магазинах "Пятёрочка", "Перекрёсток" и "Карусель".

- Военный потенциал России будут определять боевые лазеры, заявил Владимир Путин. Президент РФ подчеркнул, что этот вид вооружений уже создан на практике.

- Умерла кошка, известная в интернете как Grumpy Cat. Ставшей популярной благодаря своеобразному сердитому выражению морды кошке было семь лет.

- Два высокопоставленных украинских чиновника объявили об отставках. Свои посты намерены покинуть министр иностранных дел страны Павел Климкин и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.

- США показали испытания противобункерной бомбы, которая способна перед взрывом проникать в землю на глубину до 61 метра или пробивать до 19 метров армированного бетона.

- 80-летняя жительница Саратова выпала из окна 9-го этажа, когда решила помыть стекла. Она смогла зацепиться за кондиционер на 8-м этаже и провисела так 15 минут, пока ей не помогли прибывшие спасатели.

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